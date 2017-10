Du théâtre au profit de Life is Rose

La comédie de Brigitte Buc "Un temps de chien", mise en scène par Virginie Mahé, est présentée ce vendredi soir au Théâtre Quintaou. Elle sera interprétée par les comédiens du Théâtre de Vi. L’histoire : trois femmes que tout oppose se rencontrent dans l'arrière salle d'une brasserie et vont finalement se donner un coup de main pour traverser une période délicate de leur vie. Les entrées (15€ par place) seront reversées à l’association Life is Rose, basée à Biarritz.

Life is Rose est une association créée pour lutter contre la précarité sociale générée par le cancer. Ses actions sont les suivantes : agir auprès des malades en situation de précarité ; récolter des fonds par le biais d'entreprises partenaires et de donateurs ; répondre aux problématiques sociales liées à la maladie ; sensibiliser les élus ; créer de nouveaux outils d'accompagnement des malades en situation de fracture sociale pour obtenir un logement, un emprunt, une assurance, un travail ; création et lancement du prmier programme assurance emprunteur pour les femmes qui ont eu un cancer du sein, Assurose.