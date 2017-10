Les quatre accusés ont été incarcérés dès lors où le verdict a été prononcé. Des peines de 2 ans, 4 ans (dont un avec sursis), 7 ans et 10 ans de réclusion criminelle. Pendant quatre jours, Pascale Marszewski (54 ans), son fils Jason (27 ans) et deux amis, Arnaud Etchégoyen (49 ans) et Victorien Prost (30 ans), ont répondu de leurs actes devant le juré de la Cour d’assises de Pau.

Ils étaient accusés de viols, violences et non dénonciation de crime sur une femme handicapée mentale, âgée de 27 ans au moment des faits, selon les informations de France Bleu Pays Basque. En 2010, tous habitaient un appartement situé au-dessus de la discothèque Le Coucou des Bois, à Ordiarp. La victime était régulièrement frappée, mordue, brûlée avec des cigarettes par tous et violée par les trois hommes. Les gérants de la discothèque de l’époque, comme ceux d’aujourd’hui, n’étaient pas au courant.

Âgée à présent de 34 ans, la victime, très fragile, a été entendue à huit clos le mardi. "Elle a confirmé l’ensemble des sévices dont elle a été victime" indiquait son avocate, Me Florence Egoburu. Les accusés ont reconnu en partie les faits. Ils ne devraient pas faire appel.