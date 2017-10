Un documentaire sur l'histoire du camp de Gurs

En avril dernier, l’association Crossing Art présentait son exposition "Photographies de la guerre civile espagnole par Robert Capa, Gerda Taro et Chim" à Saint-Jean-Pied-de-Port. Des clichés issus de la collection de l’International center of photographie de New York. L’exposition a été exportée à Biarritz où elle est visible depuis ce 18 octobre au Musée historique. Le vernissage aura lieu vendredi 20 octobre, à 18 h 30. Avec cocktail et musique de Luc Marie Sainte.



Ce jeudi, Crossing Art invite à la projection du documentaire "Un sanglot dans la gorge" sur l’histoire du camp de Gurs, de 1939 à 1945. Au cinéma Le Royal, à 19 h 30. La projection sera suivie d’un débat avec l’écrivain Eric Mailharrancin ("Des barbelés français").