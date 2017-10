Max Brisson quitte la municipalité de Biarritz

Il quitte la municipalité mais pas Biarritz. C’est du moins comme cela que Max Brisson présente son choix pour le Conseil départemental. Elu sénateur le 24 septembre, il avait un mois pour abandonner un des deux mandats locaux et c’est celui de conseiller municipal qu’il a sacrifié.

"Je dirai un peu plus loin à quel point le mandat départemental est essentiel pour la vie de nos concitoyens et la défense de nos territoires. Mais de là à être contraint d'abandonner mon mandat d'élu d'opposition de Biarritz, il y a un pas douloureux que je vais devoir faire, même si j'ai du mal à m'y résoudre", écrit-il dans son article paru, ce jour, sur son blog de l’Huffingtonpost. Il considère que le territoire du sénateur est le département et que les dossiers qu'il doit défendre à Paris sont ceux qui se conçoivent à l'échelle du département.

D’autres raisons ont pu peser dans ce choix. Ils ne les évoquent pas, mais nos confrères de Sud Ouest les avancent. Le président du Conseil départemental Jean-Jacques Lasserre (Modem) lui aurait expliqué "qu’il avait vu les rangs de ses fidèles se dépeupler" après les législatives. Josy Poeyto, Vincent Bru et Florence Lasserre ont déjà quitté le Parlement de Navarre.

Vers l'avenir

Elu pour la première fois en 1989, Max Brisson a connu trois maires : Bernard Marie, Didier Borotra et Michel Veunac. Tantôt dans la majorité, tantôt dans l’opposition, c’est de cette place qu’il observait depuis 2014 la vie municipale, avec un peu plus de distance qu’auparavant. "Cette décision ne me fait pas pour autant quitter Biarritz dont je reste un des deux conseillers départementaux. Je la servirai mieux qu'en m'opposant à une équipe municipale qui se délite.", écrit-il.

Il y parle de l'importance de la cohésion dans l’équipe municipale et se met à regarder vers l’avenir : "Manifestement c'est ce qui manque le plus à l'équipe actuelle et explique les retards pris par tous les dossiers municipaux ainsi que l'impression d'immobilisme qui caractérise le mandat en cours et qui devra le moment venu être dépassé." Un projet qu’il conduirait en 2020 ?