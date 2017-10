Le Tour de France 2018 passera bien par le Pays Basque

Le Tour de France a été présenté ce mardi, à Paris. Et le parcours, enfin dévoilé. Bonne nouvelle pour le Pays Basque, il passera bien par Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette en 2018. Comme espéré.

La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle sera le lieu de départ d’une étape, un contre-la-montre individuel de 31 kilomètres ralliant Espelette, via le col de Pinodieta sur la route d’Ainhoa. Elle aura lieu la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées à Paris, le 28 juillet, au même moment que les Fêtes de Bayonne.

Un contre-la-montre décisif au Pays basque / A key time trial in the Basque Country…the day before Paris #TDF2018 pic.twitter.com/mpcx702iyU