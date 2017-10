L'État espagnol ferme le dialogue et emprisonne Sànchez et Cuixart

Le processus catalan connait ses premiers prisonniers politiques. Les présidents de l’Assemblee nationale catalane (ANC) et d’Omnium Cultural, Jordi Sànchez et Jordi Cuixart, ont passé leur première nuit dans la prison de Soto del Real par ordonnance de la juge de la Haute Cour nationale, Carmen Lamela.



La réaction a été immédiate dans les rues et les maisons. Le nombre de casseroles en Catalogne était incalculable hier. Aujourd'hui, un ralentissement général est prévu à midi sur chaque lieu de travail et des rassemblements silencieux se tiendront à 19 heures au niveau des bâtiments du gouvernement espagnol de Barcelone, Girona, Lleida et Tarragone. Gure Esku Dago appelle à manifester dans les communes du Pays Basque. Hendaye a répondu présent. Un rassemblement aura lieu à 19 heures, devant l'Hôtel de ville de la commune, avec des casseroles.



La juge Lamela a rendu sa décision d'envoyer pour la première fois en quatre décennies quelqu'un en prison pour un crime présumé de sédition. Le Mossos Josep Lluís Trapero et l'intendant Teresa Laplana sont accusés du même "crime" bien qu'ils aient été libérés avec des mesures de précaution.



Carles Puigdemont, avait proposé dans une lettre deux mois de répit afin d’essayer d'ouvrir le dialogue. En réponse, le premier ministre espagnol Mariano Rajoy a accordé trois jours de plus, soit jusqu’à jeudi, pour que le gouvernement catalan retourne à la légalité avant d'appliquer l'article 155 de la Constitution. Et maintenant, quelle réponse politique le gouvernement et le Parlement catalans vont-ils donner à l'emprisonnement de Cuixart et Sànchez ?



Le président du gouvernement Carles Puigdemont a déjà déclaré : "C’est une très mauvaise nouvelle. Ils font semblant d'emprisonner des idées, mais ils renforcent le besoin de liberté." Tandis que la présidente du Parlement Carme Forcadell a considéré "injustifiable" de mettre "des dirigeants pacifiques en prison".



De son côté, le Lehendakari Inigo Urkullu a affirmé que "toute action politique judiciarisée dans un domaine pénal est inquiétante et provoque des tensions". Et la maire de Barcelone, Ada Colau, a qualifié l'emprisonnement de Sànchez et Cuixart de "barbare". Le premier secrétaire de la CFP, Miquel Iceta, qui trouvait pourtant justifié l'application de l'article 155 en cas de déclaration d'indépendance, a lui aussi jugé l'emprisonnement "disproportionné".



Le JxSí et la CUP ont décidé de suspendre la session plénière ordinaire prévue ce mardi. Mais la possibilité de convoquer une session spéciale est maintenue en fonction des évènements. La demande de la CUP, de l'ERC et du PDeCAT de proclamer l'indépendance a gagné plus de soutiens que jamais hier soir. Les prochaines heures diront si cela se concrétise ou non.