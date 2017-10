Lahonce couve de bonnes pratiques

"Comment la commune peut s’engager à réduire les déchets des habitants ?" Suite à la journée zéro déchet organisée par l’association Trukatu, en septembre, les membres de la commission environnement de la mairie de Lahonce se sont posés la question. Avant de conclure que leur solution avait deux pattes, un bec et une crête.

Quinze couples de poules, offertes par la municipalité, cherchent une famille d’adoption. "Elles sont friandes de nos restes alimentaires et donnent en contrepartie de bons oeufs frais toute l’année" est-il expliqué sur le site de la commune."Les déchets sont réduits de 300 kilos par an et par foyer" ajoute Thibault Pathias, élu Europe Écologie Les Verts et membre de la commission environnement. Car une poule peut manger jusqu’à 150 kg de déchets organiques par an.

Un résultat conséquent à l’heure où le gaspillage alimentaire représente 29 kg par personne et par an dans l’Hexagone*.



Mais qu’est ce qu’ils peuvent bien avaler, ces gallinacés ? Les épluchures de légumes et de fruits par exemple. Et ce n’est par rien car les légumes et les fruits représentent respectivement 31% et 19% de ce qu’on gaspille à la maison*. Pour Thibault Pathias, "cela va plus loin que le composteur : cela produit des oeufs, c’est ludique".



Et puisqu’une bonne initiative en entraine une autre, les poules de réforme achetées par la commune à côté de Saint-Palais sont sauvées de l’abattoir. Dans les fermes, "elles sont renouvelées tous les dix-huit mois". Car ensuite, les poules de réforme produiraient moins. Pas assez pour ceux qui les élèvent. Sauver deux poules pour produire moins de déchets, l’addition est vertueuse.



Les habitants prêts à adopter ont jusqu’à ce samedi 21 octobre pour s’inscrire. Ils doivent néanmoins signer une charte dans laquelle ils s’engagent à ne pas avoir déjà d'autres poules, à disposer de quelques m2 de terrain pour installer un poulailler, à ne pas vendre les poules et à habiter Lahonce. La mairie annonce déjà que le dispositif pourrait être reconduit en 2018 "en fonction des demandes".





*Selon le guide de l'ADEME "Manger mieux, gaspiller moins" (PDF associé).