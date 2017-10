Puigdemont tend la main à Rajoy, le gouvernement la refuse aussitôt

Le gouvernement espagnol ne considère pas la réponse de Carles Puigdemont "valable", a déclaré le ministre de la Justice espagnol, Rafael Catalá. La semaine dernière, le Premier ministre Mariano Rajoy avait donné cinq jours au président de la Généralitat pour préciser sa déclaration faite le 10 octobre, devant le Parlement, quant à l'indépendance de la Catalogne.

C.Puigdemont lui a proposé via une lettre une marge de deux mois afin de discuter et négocier une solution politique au conflit. Et a incité à organiser une réunion "le plus tôt possible". Dans la lettre, C.Puigdemont propose également que "toutes les institutions et personnalités internationales, espagnoles et catalanes qui ont exprimé leur volonté d'ouvrir une voie de négociation" aient la possibilité de vérifier les compromis faits par chacun des parties.

Dans le texte, le président de la Generalitat a appelé M.Rajoy à cesser "la répression contre le peuple et le gouvernement de Catalogne". Il affirme que sa proposition de dialogue est "sincère et honnête" mais "incompatible avec l'actuel climat croissant de répression et de menace". Puigdemont assure qu’ "avec de la bonne volonté, en reconnaissant le problème et en l'affrontant face à face, [ils pourront] trouver le chemin vers la solution".



Des annexes



Le président catalan a joint à la lettre plusieurs documents annexes. Il s'agit notamment de l’audition de Puigdemont au Parlement catalan le 10 octobre, de la loi sur le référendum du 6 septembre, ainsi que des résultats définitifs du référendum du 1er octobre et des élections législatives du 27 septembre 2015. Mais pas de signe de déclaration d'indépendance signée par la majorité des parlementaires catalans le 10 octobre.



Parmi les annexes, il y a également le rapport des observateurs internationaux du référendum, la demande du Conseil de l'Europe quant à un "usage disproportionné de la force", la demande des experts de l'ONU qui appellent à un dialogue entre Barcelone et Madrid, le rapport de l'ONG Human Rights Watch sur l'intervention de la police et de la Guardia civil, celui d'Amnesty International, ainsi que les déclarations de représentants de la Belgique, du Québec et de la Slovénie.