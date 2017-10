Jean-Pierre Massias : On ne peut pas écarter un référendum sur une simple question de légalité

Professeur de droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, Jean-Pierre Massias affirme que la légitimité est plus forte que le droit dans la question du référendum catalan. Et, plus largement, lorsqu'un peuple veut disposer de lui-même. Tandis que le gouvernement espagnol brandit la constitution comme la condition préalable à toute discussion avec le gouvernement catalan, il rappelle que celle-ci n'est plus une barrière infranchissable avec plusieurs exemples.