Un répit de trois ans pour l’édition locale

Le journal télévisé local France 3 Euskal Herri aurait son avenir assuré pour les trois prochaines années. C’est ce qu’a annoncé Laurence Mayerfield, directrice régionale France 3 Nouvelle-Aquitaine, dans un courrier adressé au député Vincent Bru.

Auparavant, le 23 octobre, les élus de la Région Nouvelle-Aquitaine devront donner leur accord pour signer un contrat avec France 3, une fois que le conseil d’administration de la chaîne publique l’ait validé. Ce contrat d’objectifs et de moyens amènera la création d’une chaîne régionale diffusée sur les réseaux câblés et sur la box. "Cette nouvelle offre, complétée par la diffusion TNT hertzienne actuelle permettra le maintien des cinq éditions locales", assure la directrice, dont celle de Bayonne.

L’annonce de la suppression de cette locale avait provoqué de nombreuses réactions. Elus, acteurs socio-économiques et habitants s'étaient manifestés et plus de 2 000 personnes ont signé la pétition mise en ligne pour exprimer l'opposition à cette supression. Le député kanboar s’en était fait l’écho la semaine dernière dans l’hémicycle.