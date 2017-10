Dépister le cancer du sein : des raisons et une inquiétude

1 250 participantes se sont inscrites aux deux courses de "Garazi en rose" de ce dimanche. L’organisation a fermé les inscriptions devant le succès de la course. Son objectif est "d’informer et de sensibiliser à l’importance du dépistage tout en soutenant les femmes atteintes de cette maladie" indiquent les organisateurs. Les 12,5 euros que coûtent l’inscription seront reversées entièrement à la lutte contre le cancer du sein.



"Plus on découvre tôt, plus on arrive à guérir." Pour le Dr Sophie Gheck, du service chirurgie gynécologique et mammaire du Centre Hospitalier de la Côte Basque (CHCB), c’est la raison pour laquelle informer sur la prévention et le dépistage du cancer de sein reste important. Même si on parle plutôt de rémission que de guérsion s'agissant du cancer. Elle ajoute : plus vite seront trouvées les liaisons, moins lourd sera le traitement pour la patiente.

Apprendre l'auto-palpation



Un dépistage efficace se résumerait en trois choses selon elle. À commencer par une consultation annuelle à partir de l’âge de 20 ans par un médecin traitant spécialisé en gynécologie, une sage-femme ou un gynécologue. "Il faut que les patientes soient suivies sur le plan gynécologique à raison d’une fois par an" indique la spécialiste. Un suivi radiologique entre 50 ans et 74 ans ensuite. Avec le Pyradec, structure de gestion du dépistage du cancer sur les Pyrénées-Atlantiques, les femmes reçoivent une invitation tous les deux ans pour faire une mammographie. Elle est prise en charge à 100% par l’assurance maladie, sans avance de frais.



Enfin, le dépistage peut aussi passer par l’auto-palpation. Des stands seront installés au centre hospitalier de Bayonne pour informer sur les gestes à pratiquer tout au long d'octobre rose. "Avant 30 ans, il faut qu’on arrive à sensibiliser les femmes à s’auto-palper les seins" veut dire le Dr Sophie Gheck. Le but étant de les aider à sentir quand il est nécessaire d'aller consulter. Pour cela, il faut que les femmes "sachent ce qu’elles doivent chercher" reconnait-elle.



D’autres animations sont prévues avec la participation du Centre Hospitalier de la Côte Basque (CHCB) dans le cadre d’octobre rose. Deux débats sont organisés en amont de la course ce samedi : à 15 heures 30, le thème sera "l’activité physique pour lutter contre le cancer" et à 17 heures, "questions-réponses autour des cancers gynécologiques".

L'ombre du surdiagnostic



Le dépistage du cancer du sein est au centre de débats des professionnels de la santé. Si pour certains, il est nécessaire, d’autres veulent également souligner les risques de surdiagnostic pouvant entrainer des mutilations non nécessaires.



Sur le site Cancer Rose, tenu par sept médecins indépendants qui vulgarisent les derniers articles scientifiques sur les questions liées au dépistage, on peut notamment lire : "Le dépistage a été promu sur un bénéfice sur-estimé et des inconvénients non mentionnés et non évalués." Ces médecins insistent sur la nécessité de mieux faire connaître aux femmes les tenants et aboutissants de se faire dépister afin qu’elles fassent elles-mêmes leur choix. Ils vont jusqu'à reprocher à certaines initiatives, telles qu'octobre rose, de matraquage en faveur du dépistage et de ne présenter qu’une vision partielle du problème.



Dr Sophie Gheck pense que les femmes sont aujourd’hui "mieux informées". Mais l’information, "on peut encore l’améliorer" concède-t-elle. À l'évocation de surdiagnostic, elle insisiste : le dépistage peut aboutir à des opérations qui sont "nécessaires" et il est fait pour le bien des patientes.



Le nombre de femmes atteintes du cancer du sein n’a cessé d’augmenter ces dernières années. L’INCA (Institut National du Cancer) estime qu’une femme sur huit sera touchée au cours de sa vie.