L’Union Européenne ne veut pas servir de médiateur

"La loi ne peut être ignorée." C’est ainsi que le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a débuté son intervention lors du débat organisé au Parlement Européen sur la Catalogne. Ce mercredi après-midi, il s’est rangé derrière la constitution espagnole* pour justifier l'absence de soutien de la CE au référendum catalan. En insistant sur l’illégalité de ce dernier, il a déclaré : "Le gouvernement régional de Catalogne a choisi d’ignorer la loi en organisant le référendum qui s’est tenu dimanche dernier." Or, selon lui, "le respect de la loi n’est pas optionnel, il est fondamental."



Les violences constatées dimanche afin d’empêcher les Catalans de voter n’ont pas pour autant été oubliées. À ce propos, Frans Timmermans a dénoncé : "La violence ne résout rien en politique. Ce n’est jamais une réponse, jamais une solution. Et cela ne peut jamais être utilisé comme une arme ou un outil. L’Europe le sait mieux qu’ailleurs. Aucun de nous ne veut de violence dans nos sociétés. " Néanmoins, le vice président de la CE a affirmé qu’un "usage proportionné de la force" est "parfois" requis lorsque la loi d’un état n’est pas respectée. Et il a appuyé sur le mot "proportionné".



Lors du débat, il n’a pas été question de médiation de l’Union Européenne, comme le président catalan Carles Puigdemont l’a réclamé à plusieurs reprises. Ainsi que des Catalans. Antonio Tajani, président du Parlement Européen, et Frans Timmermans se sont contentés d’appeler l’Etat espagnol et le gouvernement catalan au dialogue. Et à garder "toutes les lignes de communication" ouvertes.



Mais ce refus d’intervenir en répétant que le référendum catalan est une "affaire interne" a attisé les critiques. Dont celles du correspondant européen de Libération, Jean Quatremer, dans l’article "Catalogne, le périlleux silence de l’Union européenne". Il y dénonce un interventionnisme européen à géographie variable en rappelant que la Commission européenne est déjà intervenue auprès des autorités hongroises, polonaises ou même françaises. Cela, en agitant l’article 2 du traité sur l’Union**. "Cet article, qui signe en réalité la fin des affaires de politique intérieure, lui donne la légitimité pour intervenir en Espagne, au moins en proposant une mission de "bons offices" afin d’aider à nouer un dialogue entre Barcelone et Madrid."

Pourquoi pas l'ONU ?



L’embarras de l’Union Européenne s’expliquerait surtout par la crainte de réveiller les velléités d’indépendance d’autres régions. Alors que les aspirations indépendantistes de la Corse, de l’Écosse, de la Flandre, des Îles Féroé, du Pays Basque, de la Nouvelle-Calédonie et de la Lobardie-Vénétie sont bien connues. La conception d’une Europe d’États nations "va à l’encontre du projet de construction d’une Europe de grandes régions fortes" avait commenté Emmanuelle Reungoat, maitresse de conférences en Science politique à l’Université de Montpellier et chercheuse au CEPEL.



Et pourquoi pas l’ONU comme médiateur ? Il n’en a pour l'heure pas été question. Le Haut-commissaire aux Droits de l’homme des Nations Unies avait réagi lundi. "Choqué par la violence" à laquelle la police espagnole a eu recours lors du référendum, il avait demandé que des enquêtes soient menées de façon "indépendante et impartiale" par l’Etat espagnol.



Que dit le droit international ? S’il peut "autoriser une activité interdite par la Constitution d’un État", il est "juridiquement impossible d’appliquer ce droit à la situation catalane et de l’utiliser dans le cadre d’une éventuelle déclaration unilatérale d’indépendance" affirme Jacobo Rios-Rodriguez, expert en droit international et maître de conférence en droit public à Perpignan, dans une tribune publiée dans Le Monde. Un premier obstacle serait la notion de "peuple catalan" qui, juridiquement, "suscite des controverses". Une notion essentielle afin de faire valoir l’article 1 du pacte des doits civiles et politiques de 1966 qui indique que "tous les peuples ont droit à l’autodétermination". Le deuxième obstacle serait pratique, empirique. Jacobo Rios-Rodriguez explique alors que "le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes n’a été appliqué que dans deux types de situation à ce jour". Lors de la décolonisation et pour des peuples soumis à la violence par un État antidémocratique.



Antidémocratique. Le terme a été employé pour dénoncer les violences commises contre les votants par la police espagnole et légitimées par le gouvernement Rajoy. Mais personne, finalement, n'est encore capable de dire ce qu'il va advenir de la Catalogne et ce que l'Etat espagnol sera prêt à faire afin d'empêcher la région de proclamer son indépendance. Ni le rôle que les institutions européennes et internationales finiront par jouer dans cette crise constitutionnelle.





* Selon la justice espagnole, le référendum viole l’article 2 de la Constitution qui garantit l’"unité indissoluble de la nation espagnole". La loi instaurant le référendum avait en conséquence été suspendue par le Tribunal constitutionnel.



** "L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités."