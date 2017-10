Le Parlement européen condamne la politique d'éloignement des détenus

Le Parlement européen a approuvé hier, jeudi, le rapport de Begeron sur les conditions et les systèmes pénitentiaires dans l'UE, qui condamne l'éloignement des prisonniers et demande "une meilleure protection du droit à la santé" de ceux qui sont malades et, de fait, "vulnérables".



Le rapport a été adopté avec 474 voix pour, 109 contre et 34 abstentions. Les députés du PP espagnol ont voté en bloc contre le rapport tandis que les autres membres du Groupe du Parti populaire européen (PPE) ont voté en sa faveur. Les députés de Ciudadanos et UPyD se sont également dits contre, tandis que les élus d'autres États et du même groupe parlementaire, le Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ALDE), ont approuvé le texte.



Le vote en bloc de ces députés espagnols, en marge de leur groupe, peut être compris ainsi : leur approbation suppose la critique de pratiques encore communes dans l'Etat espagnol. Les eurodéputés du PSOE, dont Ramón Jáuregui et Eider Gardiazabal, ont eux opté pour l'abstention.



Prendre des mesures



Le rapport Bergeron contient un certain nombre d'amendements déposés par EH Bildu, dont deux d'une importance particulière, qui font référence à l'éloignement des prisonniers et des détenus gravement malades.



Le point 29 du rapport indique que le Parlement européen "condamne la politique de détention que certains États membres appliquent car elle constitue une peine supplémentaire pour les familles des prisonniers". Il demande donc "de prendre des mesures pour veiller à ce que tous les prisonniers qui sont loin de chez eux soient rapprochés, à moins que l'autorité judiciaire ne se prononce contre avec des raisons justifiées par la loi". Le Parlement européen "rappelle que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la détention d'une personne dans une prison située loin de sa famille rend les visites familiales très difficiles ou même impossibles et peut constituer une violation de l'article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale)".



Dans les paragraphes 43 et 44, le rapport Bergeron mentionne les conditions des détenus malades et "prie instamment les États membres de veiller à ce que les détenus ayant des problèmes graves ou chroniques, y compris ceux qui souffrent de cancer, reçoivent le traitement spécifique dont ils ont besoin". Dans le paragraphe suivant, le Parlement européen demande aux États membres qui n’appliquent pas encore ces pratiques d’"envisager la possibilité de revoir les peines de prison pour les prisonniers gravement malades pour des raisons humanitaires", en ajoutant que "l'autorisation judiciaire préalable et la prise en compte du degré de danger des détenus et l'avis d'un comité d'experts" devraient être prises en considération.



Satisfaction de Josu Juaristi



Le député européen d'EH Bildu, Josu Juaristi, a déclaré qu'il se félicitait du résultat du vote et a remercié pour le travail du rapporteur. Dans son discours lors de la séance plénière, hier matin, le représentant séparatiste basque a demandé au Parlement européen de protéger les droits des prisonniers et des prisonniers. Juaristi a souligné que le texte considère que "la détention préventive devrait être une mesure de dernier ressort" et que "la prison est particulièrement inadéquate, pour les prisonniers gravement malades par exemple".