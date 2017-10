Grippe aviaire : des parlementaires plaident pour un plan de compensation complémentaire

Ils proposent également la tenue d’une mission parlementaire. Elle serait "en charge d’évaluer la prise en charge des crises de 2016 et 2017, et de proposer des solutions pour une meilleure gestion des épizooties et une réglementation sanitaire adaptée" est-il indiqué dans le communiqué envoyé par la députée Florence Lasserre-David (MoDem). Les quatorze cosignataires LREM et MoDem, dont treize députés et une sénatrice, se disent mobilisés pour soutenir la filière avicole.



Les aides de l’État à destination des éleveurs touchés par le dernier épisode de grippe aviaire sont en cours de versement. Certains avaient d’ailleurs reproché leur retard. Mais les quatorze parlementaires disent plaider auprès du ministère de l’Agriculture pour un plan de compensation complémentaire. "Afin notamment d’indemniser les acteurs de la filière pour les pertes liés à la reprise difficile du secteur après la fin du vide sanitaire" indiquent-ils.



Ils appellent également "l’ensemble des acteurs du Sud-Ouest" à se "structure localement" pour continuer à défendre les intérêts de la filière et construire un "nouveau modèle économique".



La liste des parlementaires cosignataires :



Vincent BRU, députée des Pyrénées-At[antiques

Lionet CAUSSE, député des Landes

Jean-Pierre CUBERTAF0N, député de Dordogne

Otivier DAMAISIN, député du Lot-et-Garonne

Alexandre FRESCHI, député du Lot-et-Garonne

Fabien LAINE, député des Landes

Ftorence LASSERRE-DAVlD, députée des Pyrénées-Attantiques

Michet LAUZZANA, député du Lot-et-Garonne

Sophie METTE, députée de Gironde

Josy POUEYTO, députée des Pyrénées-Atlantiques

Denise SAINT-PE, sénatrice des Pyrénées-Attantiques

Jean-Bernard SEMPASTOUS, député des Hautes-Pyrénées

Jean TERLIER, député du Tarn

Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS, députée du Tarn