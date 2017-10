Les mesures sur le logement inquiètent la Confédération Syndicale des Familles

Dans le local que la CSF partage avec la Cimade à Bayonne, quelques tables sont disposées dans l’attente des heures de permanence, le mercredi soir et de l’afflux de personnes venant demander une aide. En cette matinée, le local est calme. Seuls Maider Jaureguibery et Pierre Iratçabal, tous deux membres de l’association, ont poussé la porte pour exprimer leur inquiétude quant aux mesures gouvernementales sur le logement.

Et des inquiétudes, ils en ont. Eux qui connaissent bien les difficultés de certains quartiers dits "populaires", notent une dégradation progressive de la situation. Pour Maider Jaureguibery, "beaucoup de gens ne sont pas bien en ce moment". Les difficultés sociales et économiques se répercutent sur la santé physique et psychologique des personnes impactées. Dans cet ensemble de conditions de vie à assurer, le logement occupe une place de premier plan : "Sans logement décent, c’est toute l’intégration à la société qui est remise en cause" soulève M. Jaureguibery. Le logement se classe premier dans la liste des préoccupations des français.

Ce qu’ils sont venus pointer du doigt dans les mesures proposées, c’est le désengagement financier de l’Etat, à la charge des locataires les plus modestes. Les baisses d’APL de 60 euros couplées aux baisses de loyer mettent en danger les bailleurs sociaux. M. Jaureguibery souligne : "Les locataires et les bailleurs sociaux sont embarqués dans le même bateau. Si les bailleurs sociaux n’ont plus les moyens d’entretenir leur parc et de construire de nouveaux logements, ce sont les locataires qui payent l’addition."

L’impression qu’ils en retiennent c’est que le secteur social paie pour les dérives du secteur privé. "L’État consacre 50 milliards d’euros par an au logement, seul un tiers de cette somme est consacré au logement public, le reste va au privé. Il y a trente ans, les proportions étaient toutes autres : le public touchait 90% du budget de l’Etat. Et dans la réforme actuelle, c’est sur le dos du public, une fois de plus, que l’Etat veut faire des économies."

Pas les moyens d’acheter

Autre point de désaccord avec les mesures présentées par le gouvernement, l’objectif de vente de 40 000 HLM par an. "C’est absurde" soupire Pierre Iratçabal en haussant les épaules. "Ici, au Pays Basque, il y a 7 500 demandes de HLM en attente. Nous sommes en zone tendue. Comment voulez-vous améliorer la situation en vendant une partie du parc ?" L’ancien prêtre ouvrier à la retraite s’étonne également de cette mesure : "Les gens n’ont pas les moyens d’acheter. Ils vont prendre l’ancien, le moins cher, qui nécessitera beaucoup de travaux qu’ils n’auront pas les moyens de faire et cela aboutira sur des co-propriétés extrêmement dégradées."

Enfin, l’abaissement des normes à la construction leur paraît être potentiellement dangereuse. "Nous sommes face à un phénomène de vieillissement de la population, nous demandons à ce que tout nouveau logement construit comprenne une accessibilité, ou du moins une adaptabilité, pour les personnes à mobilité réduite." Pierre Iratçabal conjugue ce problème à la première personne : "J’habite à la Cité Breuer et je m’y plais. Mais pour accéder à mon appartement, il y a un escalier très raide. Si ma santé physique se dégrade, je devrai changer de logement. Et je commence déjà à y penser."

Les différentes organisations qui se mobilisent contre les mesures annoncées ont l’intention de déposer un recours devant le conseil d’Etat et appellent à une journée nationale de manifestation le 14 octobre. Plus de 70 organismes sont signataires de l’appel, dont la CSF. Les tractations sont engagées pour savoir s’il y aura une manifestation au Pays Basque. "L’un des directeurs des organismes de bailleurs sociaux a parlé de "combat" à mener et ça…" P. Iratçabal laisse sa phrase en suspens pour souligner son étonnement face à ce terme fort dans la bouche d’un directeur. Les bailleurs sociaux n'avaient déjà pas mâché leur mots au lendemain de l'annonce gouvernementale.