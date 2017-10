V.Bru interpelle le gouvernement sur la suppression des antennes locales de France 3

"Que compte faire le gouvernement en lien avec France télévisions pour défendre les antennes locales de France 3 ?" Le député des Pyrénées Atlantiques Vincent Bru (MoDem) a posé la question à la ministre de la Culture Françoise Nyssen, ce mercredi après-midi.

Dans l'hémicycle, il a critiqué la décision prise par la direction de France 3 de fermer les éditions locales en 2018, dont celle du Pays Basque, lors des questions au gouvernement. "Les économies induites nous paraissent dérisoires au regard de la qualité du service que ces chaînes apportent" a-t-il argumenté au nom du groupe MoDem. Vincent Bru s’est alors fait l’avocat des antennes locales, "un vecteur important pour nos identités et nos langues régionales".



"Un service public audiovisuel de qualité aujourd’hui, c’est un service public qui se transforme" a répondu la ministre. Tout en affirmant que le gouvernement entendait les "préoccupations" du député. Françoise Nyssen a défendu la ligne adoptée par France 3 : "L’objectif est de maintenir la diffusion de contenus locaux et d’information de proximité mais aussi de réorganiser et élargir la diffusion de ces contenus qui pourraient être diffusés d’avantage sur Internet et sur les antennes régionales." Elle a indiqué que l’État avait demandé aux dirigeants de l’audiovisuel public de "faire des propositions de réforme". Et ajouté : "Nous ne manquerons pas de vous tenir informés."



Au Pays Basque, l’annonce de la fermeture de France 3 Euskal Herri a provoqué une vague de soutiens. De citoyens et d’élus. Le rassemblement appelé par les salariés le 27 septembre avait réuni une centaine de personnes devant la CCI de Bayonne.