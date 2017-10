Le Pays Basque en bonne santé économique d’après la CCI

Pour André Garreta, président de la CCI de Bayonne : "La reprise que nous avons observé sur 2016, au Pays Basque, se consolide au premier semestre 2017, dans un climat de confiance des entreprises." Tout est au vert selon le rapport remis par la CCI : confiance des entrepreneurs au beau fixe, recul des faillites d’entreprises…

Le rapport remis par la CCI dresse une série d’indicateurs chiffrés issus d’une enquête menée auprès de 3 858 entreprises sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Elles ont été interrogées par téléphone ou par mail entre le 21 juin et le 6 juillet 2017.

Voici ses conclusions :



- Les entreprises en difficulté reculent, avec une baisse du nombre de radiation de - 20,1%. Les créations d’entreprises, elles, augmentent de 1,1% sur la période 2016-2017.

- Deuxième bassin d’emploi de la région Nouvelle- Aquitaine, après celui de Bordeaux, le Pays Basque affiche un taux de chômage inférieur aux moyennes régionale et nationale. Il est à 8,6% contre 9% en Nouvelle-Aquitaine et 9,3% en France métropolitaine. Même si le taux de chômage est en légère baisse, de - 0,2 points entre 2016 et 2017, le nombre de demandeurs d’emploi a lui augmenté sur la même période.

- Les principaux noeuds modaux de transports, l’aéroport de Biarritz, le port de Bayonne et celui de Saint-Jean-de-Luz, enregistrent une hausse du trafic. Seul le port de Saint-Jean-de-Luz connaît une baisse de la valeur des ventes malgré la hausse de son trafic, à cause de la baisse du prix moyen.

- Les différents secteurs, services, tourisme, commerce et industrie sont en bonne santé économique en ce premier semestre 2017. A noter que les perspectives pour le second semestre dans le secteur touristique pourraient être à la baisse. André Garreta attribue cette probable baisse de santé économique à "la mauvaise météo de la saison estivale."

- Les entrepreneurs ont majoritairement confiance en l’avenir, c’est ce que déclarent 82% des chefs d’entreprise interrogés, contre seulement 74% au niveau régional.

La CCI de Bayonne a présenté plusieurs axes qu’elle souhaite approfondir ces prochaines années. Parmi ceux-ci, travailler pour plus d’équité territoriale sur l’ensemble du Pays Basque. La côte continue de concentrer l’immense majorité des activités économiques. Si l’ensemble du Pays Basque bénéficiait d’une couverture numérique suffisante, cela permettrait peut-être la délocalisation d’un certain nombre d’activités vers l’intérieur.

Autre point soulevé : la Soule est la seule partie du Pays Basque à perdre des emplois. André Garreta souligne la bonne santé économique des entreprises de ce territoire montagneux et explique ce déficit d’emplois par la difficulté des employeurs à recruter.