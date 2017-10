Une grève géante contre les violences policières en Catalogne

Dès le 28 septembre, les syndicats CGT, IAC et l’intersyndicale CSC et COS avaient appelé à une grève générale le 3 octobre dans toute la Catalogne pour "lutter contre la répression et pour les libertés". Mais c’était sans savoir la violence dont l’état espagnol allait faire usage pour empêcher les Catalans de voter. Une violence qui a poussé à la grève et à la rue.



300 000 personnes ont manifesté à Barcelone ce mardi pour dénoncer les violences policières constatées lors du référendum. Le trafic de la ville était paralysé : pas de bus ni de métro jusqu’à 17 heures, des rues impraticables autrement qu’à pied du fait des manifestations… La plupart des magasins du centre-ville ont été fermés. Les structures publiques de Barcelone - bibliothèques, théâtres, musées - sont également restées portes closes. Environ 80% des 10 000 employés de la mairie de Barcelone, qui a assuré le service minimum, ne travaillaient pas ce mardi. Et 63% du personnel de justice des tribunaux de la ville ont suivi le mouvement. Selon le ministère de l’Équipement, responsable des travaux publics, des infrastructures et des transports en Espagne, 1,5% des employés des ports de Barcelone et Tarragone étaient en grève.



Au niveau de la Catalogne, l’appel à la grève a été largement suivi par différents secteurs d’activité rapporte le média catalan El Periodico : santé, éducation, transports, commerce, agriculture, justice… Pratiquement toutes les écoles catalanes ont fermé leurs portes aujourd’hui. Le gouvernement les avait autorisées à le faire si les élèves ne se présentaient pas en classe. La moitié des banques était fermée ainsi que les principales institutions culturelles de Catalogne.

Des barrages routiers ont bloqué l'accès des aéroports. De nombreux embouteillages ont engorgé la région. Certaines grandes entreprises catalanes ont permis à leurs employés souhaitant participer à la grève de ne pas être pénalisé. Les patrons des petites et moyennes entreprises ont eux constaté que 54% des PME de Catalogne avaient cessé leur activité ce mardi. Dans le secteur de la santé, 79% des professionnels ont soutenu la grève. Les interventions chirurgicales non urgentes ont par exemple été reportées. Le ministère de la Santé avait indiqué la mise en place du service minimum. Restaurants, magasins, bars étaient aussi nombreux à ne pas ouvrir ce mardi.