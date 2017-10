Consultation sur le devenir de la place Patxa

C’est une place sans plaque entre la rue des tonneliers et la rue du Trinquet, à Bayonne. Officiellement, elle s’appelle place du Trinquet, mais tout le monde la connaît sous le nom de place Patxa. Ce sont les murs qui la délimitent qui révèlent son identité, son histoire. Aujourd’hui utilisée comme parking, le Collectif place Patxa a organisé une consultation sur son réaménagement le 21 octobre, en accord avec la municipalité.

"Cette journée aura pour but de faire émerger des propositions concrètes de réaménagement de la place Patxa et mettre en pratique un véritable processus de démocratie participative, une prise de décision collective", expliquent le collectif formé par les riverains du Petit Bayonne ainsi que les associations Patxondo, Baionako Zizpa Gaztetxea, Patxoki Bizi et Mamitxula.

Jeux pour les enfants, fontaine, bancs, éclairage, végétalisation : les participant pourront donner leur avis sur la place qu’ils souhaiteraient avoir. Mais aussi sur ce qu’ils pourraient en faire. Des vides-greniers, au cinéma de plein air... Toutes les idées sont bonnes à prendre

À 11 heures

La journée de consultation sera en soit un moment convivial puisque le collectif a prévu une animation musicale et des jeux de force basque pour les enfants. Elle débutera à 11 heures et se terminera à 15 heures. Les organisateurs ont même pensé au service de restauration.

À travers cette initiative élaborée en concertation avec la mairie, le collectif souhaite redonner au lieu sa fonction initiale, "un lieu de vie, sans voiture, vivant et intergénérationnel".