Référendum en Catalogne : enfin une réaction de l'Europe

L’Europe a finalement réagi aux évènements qui se sont produits lors du référendum en Catalogne, ce dimanche 1er octobre. Son silence interpellait la presse, le gouvernement catalan et les votants.

La Commission européenne a redonné les lignes de sa position dans un communiqué, publié aujourd'hui. À la fin de celui-ci, elle indique : "La violence ne peut jamais être un outil en politique." Elle dit croire, pour ne pas écrire espérer, que Mariano Rajoy saura réussir à gérer la situation "dans le respect total de la constitution espagnole et des droits fondamentaux des citoyens". Et appelle les deux parties à passer "de la confrontation au dialogue".



Pour la Commission européenne, le référendum organisé ce dimanche est illégal au regard de la Constitution espagnole. De ce fait, il reste une question à régler au sein même de l’État espagnol dans le respect de la loi. Si un référendum devait avoir lieu et qui soit conforme à la constitution, "cela voudrait dire que le territoire sortant se retrouverait en dehors de l’Union européenne". Un recadrage que le président de l'institution, Jean-Claude Junker, avait déjà fait avant la consultation.