Biarritz Amérique Latine : le palmarès du festival

Fiction. Le jury était présidé par Brontis Jodorowsky (acteur de cinéma et de théâtre, metteur en scène), était composé de Bénédicte Couvreur (productrice de courts et longs métrages), Elli Medeiros (chanteuse et comédienne) et Vincent Glenn (réalisateur et producteur).



- Abrazo du meilleur film, doté par le Festival, pour la distribution du film en France : "La familia" de Gustavo Rondón Córdova, Venezuela.



- Prix du jury, doté par la ville de Biarritz, pour la distribution du film en France : "Mariana" de Marcela Said, Chili.



- Mention Spéciale : "As boas maneiras" de Juliana Rojas et Marco Dutra, Brésil.



- Prix d’interprétation féminine : Gabriela Ramos dans "Últimos días en La Habana" de Fernando Pérez, Cuba.



- Prix d’interprétation masculine : Daniel Araoz dans "Una especie de familia" de Diego Lerman, Argentine.



- Prix du Syndicat Français de la critique de cinéma : "La soledad" de Jorge Thielen Armand, Venezuela.



- Prix du public, doté par Air France : "Últimos días en La Habana" de Fernando Pérez, Cuba.



Court métrage. Le jury était présidé par Aurélie Chesné (Conseillère au programme au pôle court-métrage de France Télévision), était composé de Nahuel Pérez Biscayart (comédien) et Clara Rousseau (Directrice Marketing et Distribution chez TV5 MONDE).



- Prix du meilleur court-métrage doté par France Télévision : "Centauro" de Nicolas Suarez, Argentine.



- Mention spéciale : "Damiana" d’Andrés Ramirez Pulido, Colombie/Brésil.



- Prix TV5 MONDE du court-métrage : "Selva" de Sofia Quiros Ubeda, Costa Rica/Argentine/Chili.



Documentaire. Le jury était présidé par Stéphane Millière (président du groupe indépendant GEDEON), était composé d’Anna Glogowsky (consul-tante en développement de projets documentaires) et Pierre-Alexis Chevit (organisation de festivals, dont le Doc Corner / Doc Day au Marché du Film - Festival de Cannes).



- Prix du meilleur documentaire, doté par France Médias Monde : "Cine São Paulo" de Ricardo Martensen et Felipe Tomazelli, Brésil.



- Mention Spéciale : "Chavela Vargas" de Catherine Gund et Daresha Kyi, Mexique/États-Unis.



- Prix du public, doté par Air France : "Chavela Vargas" de Catherine Gund et Daresha Kyi, Mexique/États-Unis.



Prix Lizières. Doté par le Centre de Cultures et de Ressources Lizières et le Festival de Biarritz Amérique latine a recompensé "The Dual Nature of Light" de Marcia Mansur, Brésil.