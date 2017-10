Les catalans tentent d’aller voter malgré les pressions de Madrid

Depuis quelques jours, certains campaient dans les lieux dédiés au vote afin d’empêcher les forces de l’ordre d’y pénétrer ce premier octobre. Si la plupart des bureaux ont pu ouvrir ce matin à 9 heures, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues pour évacuer et fermer certains lieux et saisir les urnes. Parfois en chargeant violemment. A la mi-journée, un premier bilan fait état de trente-huit blessés. Des balles en caoutchouc aurait été tirées sur la foule par les forces de l'ordre.

La tension monte petit à petit en Catalogne en ce jour de référendum. Les dirigeants catalans et espagnols se sont répondus par conférence de presse interposées ce matin. Pour le représentant du gouvernement espagnol en Catalogne, Enric Millo le référendum est une : « farce », il demande aux dirigeants catalans de l’arrêter et les tient pour responsables des violences aujourd’hui. Carles Puigdemont de son côté a dénoncé « l’usage injustifié de la violence, irrationnel et irresponsable de la part de l’Etat espagnol. »

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos et vidéos montrant des charges de policiers et des personnes blessées circulent. Vers 11 heures ce matin, Jordi Turull, porte-parole du gouvernement catalan faisait état de trois bureaux de vote ouverts sur quatre environ. Les personnes désirant voter font la queue devant les bureaux de vote restés ouverts puisqu’elles peuvent voter y compris dans un autre bureau de vote que celui auquel elles sont assignées habituellement, grâce à un traitement informatique des listes électorales.