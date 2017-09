Le réalisateur du film "Non", Ximun Fuchs, a reçu le Prix du meilleurs scénario attribué par l’Association des scénaristes du Pays Basque dans le cadre du festival international de cinéma de Donostia. Il a reçu le prix au Café Botanika, ce jeudi, comme un geste de bienvenue dans le monde du cinéma basque.

Distingué parmi les fictions basques du cru 2017, le film raconte l’histoire d’un homme qui vient d’être licencié et qui dit "non" à cette situation d'une extrême cruauté. Il est incarné par l’auteur lui-même, initialement comédien et metteur en scène dans le théâtre. Le film présenté à Zinemaldia, dans la sélection Zinemira, est le premier pour lui et son cousin, Eñaut Castagnet, également co-réalisateur.

Les acteurs du Petit Théâtre de Pain dont le siège se trouve à Louhossoa, les associations Kanaldude de Bidarray et Derrière le Hublot de Capdenac (Lot) ont permis de mener à bien cette oeuvre. La mise à disposition de la ville de Capdenac et la participation de ses habitants est une des particularités du processus de réalisation de ce projet dont l'enveloppe était bien mince.