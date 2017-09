Odile de Coral s'explique

Odile de Coral a renoncé à se pourvoir en cassation, comme l’a annoncé MEDIABASK, dans l’affaire de la modification du PLU qui concernait sa belle-famille. Dans un communiqué, la maire d’Urrugne donne les raisons de cette décision.

La première est financière. La procédure étant longue elle devrait faire face à des frais trop importants. O. de Coral évoque ensuite le problème du temps que cela lui demanderait. "Je préfère garder mon énergie pour poursuivre mon rôle de maire d'Urrugne", écrit-elle. Enfin, elle évoque les conséquences de cette affaire et de sa médiatisation sur ses proches : "Je ne souhaite pas imposer à ma famille trois ans de procédures supplémentaires".

La maire d’Urrugne rappelle que les juges avaient considéré en première instance qu’elle n’avait commis aucune faute et qu’en seconde instance ils avaient jugé le contraire. "Certaines cours d'appel considèrent que les élus dans mon cas peuvent participer au vote d'un PLU si celui-ci concerne tout le territoire de la commune et si ces élus n'ont pas participé à l'élaboration du document. Je répondais à ces critères. D'autres cours d'appel considèrent qu’ils doivent sortir de la salle et ne pas voter, ce que je viens d'ailleurs de faire lors du vote de plusieurs PLU à l'agglomération Pays Basque", relève-t-elle. L’affaire est donc close.