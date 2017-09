Le droit à l’auto-détermination soutenu à l’international

Dans une lettre ouverte au gouvernement espagnol, des élus suisses de différents partis (PS, Verts, PLR, PDC) tentent d’apaiser le conflit qui couve entre Madrid et Barcelone. "Comme Suisse-sse-s, nous connaissons une démocratie semi-directe, qui permet au peuple de se prononcer sur les questions politiques essentielles (…). L’actuelle démonstration de force du gouvernement espagnol est en opposition avec nos valeurs. Ces méthodes ne sont pas dignes d’un Etat moderne et démocratique", écrivent-ils. Sans apporter un soutien explicite au référendum de dimanche prochain, les signataires demandent au gouvernement espagnol de permettre la tenue d’un référendum d’auto-détermination.

Les organisations indépendantistes présentes au sein du territoire français signent également un texte de soutien. La Cup de Perpignan, A Manca pour la Corse, Breizh O Stourm pour la Bretagne, V-SB, organisation flammande, EH Bai et Askapena signent pour le Pays Basque. La Martinique compte également deux organisations qui ont paraphé le texte, CNCP et PKLS, Tavini Huiratira pour la Polynésie, MDES pour la Guyane et enfin Collectiu Comunista Combat Proletari, parti occitan.

Dans la lettre, ils invitent l’Etat français à "exprimer publiquement [son] soutien au peuple catalan", tout en rappelant que, selon eux, les droits des peuples à l’auto-détermination est également bafoué de ce côté-ci des Pyrénées.