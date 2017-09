Le Cade dénonce le financement de la LGV

Le dossier de la LGV n’a pas fini de faire des vagues. La dernière en date provient du Cade. Alors que le projet de LGV oscille entre abandon et remise sur les rails, les associations soulèvent un point non-élucidé : comment sera-t-il financé ?

Au cours des dernières années, plusieurs pistes ont été évoquées par les décideurs politiques en charge du dossier. L’ancien ministre des Transports du début de quinquennat hollandiste, Frédéric Cuvillier et Alain Rousset, conseiller régional, avaient ouvert le bal en 2013. Le premier envisage un financement par l’écotaxe. Quant au second, il reconnaît l’insuffisance d’une telle mesure et lance d’autres pistes : les subventions européennes, des prêts à taux réduits via la Caisse des Dépôts et parie sur "la participation des usagers", en augmentant le prix des billets de 3 à 5 euros.

Les déclarations des deux hommes politiques ne sont que le début de la danse. Depuis, bien d’autres sont venus faire valser les chiffres. En 2016, c’est Alain Vidalies, le second ministre des Transports de Hollande, qui s’attache à trouver un financement. Les idées principales sont de faire appel à l’Europe et aux collectivités locales.D’autres lui ont succédé en 2017.

Contournements

Le Cade dénonce qu’à ce jour, il n’y a toujours pas une forme de financement arrêtée pour la LGV. Et que la participation de SNCF réseau questionne toujours autant. En l’état actuel de sa dette, la structure ne devrait pas pouvoir investir dans la LGV. Mais selon Gilles Savary, ancien député PS, l’Etat pourrait prévoir des contournements afin de permettre à SNCF réseau de faire fi de la dette et d’investir dans le projet. Le nuage d’incertitudes autour du projet de la LGV semble s’épaissir.