La manifestation des retraités réunit 500 personnes à Bayonne

"Pour nous, c’est exceptionnel, on a jamais eu autant de manifestants" se réjouit Jean-Paul Birre, membre de la CGT retraités. Ce matin, son impression c’est que le vent est en train de tourner : "Les gens passent du mécontentement à l’action. Il y a des personnes qui n’étaient jamais descendues dans la rue, qui sont venues défiler. Y compris des personnes réticentes par rapport aux manifestations."

Le mécontentement des retraités provient de la hausse de la CSG de 1,7%. J-P Birre a fait ses calculs, il touche 1 600 euros de pension de retraite par mois, la perte sera pour lui de 360 euros par an. Surtout, ce que dénoncent les organisateurs, c’est que cette nouvelle mesure s’inscrit dans un processus de paupérisation des retraités depuis plusieurs années.

Pour eux, il devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts à la fin du mois et ils rappellent que cette paupérisation n’est pas sans incidence pour l’économie. Jean-Paul Birre l’explique : "Plus nous sommes en difficulté, moins nous consommons et lorsque les retraités consomment moins, c’est un manque à gagner pour l’économie."