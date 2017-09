Des organisations abertzale en appui au référendum catalan

La Catalogne vit un moment particulier. L’organisation du référendum prend des allures de feuilleton télévisuel et chaque jour qui passe charrie son lot de rebondissements. L’opposition croissante entre Barcelone et Madrid, qui sont à couteaux tirés, ne laisse plus personne indifférent. Sauf peut-être du côté des institutions politiques des quatre coins de l’Europe qui prendraient grand soin de regarder ailleurs. C’est en tout cas ce que dénonce deux organisations du Pays Basque Nord, LAB et EH Bai.

Le syndicat abertzale LAB demande, dans une lettre remise à la Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB) et aux autorités du Pays Basque Sud de prendre position. Sont destinataires du courrier le Gouvernement de la Communauté autonome basque (Cab), celui de la Navarre et la CAPB. Le syndicat écrit : "Nous demandons aux trois gouvernements qu’ils apportent tout leur soutien et solidarité et adoptent une attitude ferme à l’égard des mesures répressives." Le courrier détaille ensuite les mesures que le syndicat souhaiterait voir mises en oeuvre par les institutions destinataires : soutien politique au résultat du référendum, aide logistique et juridique, envoi d’une représentation institutionnelle pour être observateurs, entre autres.

Du côté d'EH Bai, ce qui ne passe pas, c’est le silence des pays européens qui devient assourdissant. Anita Lopepe, membre du parti de la gauche abertzale, s’offusque : "Le manque de réaction des pays européens légitime de facto l’attitude anti-démocratique de Madrid. L’Europe s’est construite sur des valeurs démocratiques, mais aujourd’hui les pays privilégient des intérêts politiques, économiques ou diplomatiques plutôt que de défendre les valeurs qui étaient le ciment de l’Europe." Elle dénonce également que ces mêmes pays qui se refusent à tout commentaire sont signataires des traités internationaux qui inscrivent le droit des peuples à l’autodétermination.

Rassemblements

En solidarité avec le peuple catalan, EH Bai, Aitzina et LAB organisent trois rassemblements dimanche premier octobre, jour du référendum, au Pays Basque Nord. Rendez-vous est donné à 12 heures. A Bayonne, le rassemblement se tiendra devant le consulat d’Espagne, à Mauléon, ce sera à la Croix-Blanche et à Saint-Jean-Pied-de-Port, devant la mairie.