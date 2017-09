Nahikari Otaegi retrouvera ses enfants

Elle habitait à Saint-Jean-de-Luz avec ses deux enfants et son compagnon lorsqu’elle s’était présentée au tribunal de Donostia en avril 2013. Condamnée à six ans d’incarcération pour son appartenance au mouvement de la jeunesse abertzale Segi, elle quittera la prison de Valladolid et sera accueillie par ses proches ce vendredi, au quartier Amara de Donostia (19 heures).

Elle pourra embrasser ses enfants en toute liberté. Sa fille de 7 mois dans les bras, elle avait intégré le quartier des mères d’une prison madrilène. Mais elles avaient été séparées lorsqu’Oihana avait fêté ses trois ans.

A l’époque la situation de cette famille avait ému et une pétition avait circulé. Son compagnon, Aitor Mokoroa, avait témoigné dans MEDIABASK sur les conditions de vie difficiles qu’engendre l’éloignement systématique des prisonniers basques, notamment pour leurs enfants. Vendredi, le Pays Basque comptera deux "enfants sac-à-dos" en moins.