Mobilisation contre la suppression d'un poste d'enseignant en basque

À partir de 10 h 30, ils se sont retrouvés devant les bureaux de l'Inspection académique, à l'école du Centre de Saint-Jean-de-Luz. L'association Ikas-Bi et les parents d'élèves des écoles hendayaises de Lissardy (élémentaire) et de la Gare (maternelle) ont protesté contre la suppression d’un demi poste dans la première et d'un demi poste dans la seconde. Soit un poste d’enseignant en langue basque.

La décision aurait été prise par l’Inspection académique de Pau deux jours après la rentrée. "Il en résulte des classes surchargées, alors que le taux d’encadrement pour un enseignant en basque devrait être de 22 élèves en élémentaire" critiquent-ils dans un communiqué. "De plus, en cas d’absence ponctuelle d’un enseignant basque, son remplacement en langue basque ne serait plus assuré" s’inquiètent-ils. Les parents demandent "un enseignement de qualité dans des classes moins chargées" pour leurs enfants.