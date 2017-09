Kalaka : 10 ans après, une plaie toujours ouverte

Le 24 septembre 2007, la police procédait à la perquisition du bar Kalaka, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Sous les ordres du juge Laurence Le Vert, plusieurs personnes avaient été arrêtés et cinq envoyées en prison. On leur reprochait tantôt le mode de financement du bar Kalaka, tantôt l'implication dans l'attaque à la bombe de l'hôtel du chef Alain Ducasse, tantôt un rapport avec le groupe Irrintzi. Ils n'ont jamais pu se défendre devant le tribunal.



Sans jugement, ils sont sortis un an plus tard sous contrôle judiciaire. Dix ans après, Cédric, Pantxo et Xabier, toujours sous contrôle judiciaire, attendent une réponse de la part de la Justice. Ils témoignent de leur arrestation, de la violence de ce moment dont ils n'oublient pas les tortures psychologiques. Et de leur emprisonnement, dispersés et isolés de tout autres détenus basques.



“A l'époque, ces arrestations étaient aberrantes. Aujourd'hui, une telle affaire n'a plus lieu d'être." Anaiz Funosas, ancienne membre d'Askatasuna dénonce ce dossier vide, sans preuves avérées. “Dans le cadre d'un processus de paix, tous ces dossiers doivent se fermer, sans poursuites judiciaires” selon elle. C'est la demande que formulera à nouveau Me Xantiana Cachenaut auprès du juge d'instruction.

La vidéo est sous-titrée en français.