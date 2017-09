Alaia Martin s’est qualifiée à Baigorri

Le championnat de bertsu des sept provinces a débuté samedi dernier. Les meilleurs improvisateurs de vers en langue basque concourront jusqu’au 17 décembre, jour de la grande finale au Bilbao exhibition center (BEC) de Barakaldo. Au mur à gauche de Baigorri, le premier défi a été relevé haut la mains par Alaia Martin.



Avec 712 points cumulés lors de cette session, la bertsulari originaire d’Oiartzun (Gipzukoa) a gagné le pass pour se présenter directement en demi-finale, à Irun, le 1er novembre prochain. Derrière elle, se sont placés Aimar Karrika (651,5 points), Beñat Ugartetxea (631,5 points), Ander Lizarralde (627 points), Mikel Artola (620 points) et Xabi Maia (598,5 points).

Lors de cette rencontre, aucun des participants n’était originaire du Pays Basque Nord mais les Urruñar Odei Barroso et Sustrai Colina et les Hendaiar Miren Artetxe et Maddalen et Amets Arzalllus rattraperont le peloton prochainement. Ce dernier, détenteur du titre, devra patienter la finale. Les autres entreront dans la course soit en quart de final, pour certains, soit en demi-finale, pour d’autres.

Longtemps vissée sur la tête d’Andoni Egaña (de 1993 à 2005), Maddalen Lujanbio d’abord, Amets Arzallus ensuite, les jeunes ont récupéré la txapela du vainqueur.