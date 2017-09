Catalogne : les trois infos à retenir ce vendredi

La mobilisation ne faiblit pas dans la rue. Elle aurait même tendance à s’amplifier. Malgré l'arrivée d’unités de la Police et de la Garde civile mobilisées par le ministre de l’Intérieur espagnol, Juan Ignacio Zoido, afin de "soutenir les Mossos". Plusieurs milliers d’étudiants se sont rassemblés ce vendredi midi, Plaza Universitat, et ont ensuite occupé les bâtiments de l’Université de Barcelone. Des appels à se rassembler dans les capitales basques ont également été lancés. Comme à Bilbo où des représentants des syndicats ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde et Hiru se sont réunis pour demander à la classe ouvrière de se mobiliser en faveur du référendum en Catalogne.

Libres los seis últimos detenidos por la Guardia Civil pic.twitter.com/7OMjoUy22k — Ion Telleria Barrena (@iontelleria) 22 septembre 2017

Libération de tous les détenus. Les quatorze personnes arrêtées par la Garde civile espagnole, dont des hauts responsables du gouvernement autonome catalan, ont été libérés en attente de leur jugement. Ils ont comparu ce matin devant le juge d’instruction pour désobéissance, détournement de fonds et prévarication (s'écarter de la justice, manquer à ses obligations). Le juge d’instruction leur a imposé de comparaître devant le tribunal chaque semaine et leur a formellement demandé de s’abstenir de commettre un acte susceptible de constituer une forme de désobéissance.

El Gobierno sardo se ofrece a imprimir y custodiar papeletas https://t.co/PxJXNvB2ym pic.twitter.com/zhNAvkvkGx — naiz: (@naiz_info) 22 septembre 2017

Soutiens en Sardaigne et en Grande Bretagne. Le Conseil régional de la Sardaigne a proposé à la Generalitat d’imprimer les bulletins de vote pour le référendum de ce dimanche. Pour lui, "le peuple catalan agit de manière démocratique dans la réaffirmation de son droit à l’autodétermination, à la liberté et au bonheur collectif".

En Grande Bretagne, une vingtaine de parlementaires britanniques a signé un manifeste dans lequel ils reconnaissent que l’indépendance de la Catalogne "doit être décidée par les habitants de la Catalogne de manière démocratique et pacifique" et considèrent qu’empêcher une consultation populaire est un "affront à la démocratie". Une centaine d’universitaires britanniques, dont les domaines de compétence sont le droit, les droits de l’homme, la politique, la sociologie, l’histoire et autres matières connexes, s’inquiètent de la "répression politique" menée par l'État espagnol.