Une application pour aider aux devoirs en basque

Pour créer cette application gratuite d’aide aux devoirs, l’association Ikas-Bi a pris en compte un besoin évoqué par les parents dont les enfants bénéficient d’un enseignement bilingue. "Surtout les parents qui ne parlent pas basque" explique Céline Etchebarne, chargée de mission.



"Le but, c’est de créer une communauté entre enseignants, parents d’élèves et permanents d’Ikas-Bi." Ikas-Bi Klik est donc une sorte de forum sur lequel les parents peuvent demander de l’aide s’ils sèchent. Sur une consigne par exemple. "Une personne pose une question et une autre personne de la communauté répond." Plus on répond, plus on gagne de points. "Cela permet de motiver un peu."



L’application est à télécharger sur smartphone. Via Google play, l’Apple store ou le site Ikas-bi Klik. "C’est très simple d’utilisation" garantit Céline Etchebarne. Il suffit de rentrer un pseudo, un mail et un mot de passe pour se créer un compte. Pour l’instant, l’application compte une cinquantaine d’inscrits. "Les enseignants sont très enthousiastes, les parents aussi. Ils vont être rassurés. On espère vraiment que les gens vont jouer le jeu" a exprimé la chargée de mission.



Le directeur de l’association, Thierry Delobel, a voulu remercier le membre du conseil d’administration informaticien qui a "passé son été" à travailler sur l’application. "C’est toute une démarche pour mettre une application sur Apple store. Il nous a permis de franchir le pas." Il s’est dit "très fier d’avoir mis en place ce projet pour faire vivre l’euskara dans les familles".