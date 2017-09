Catalogne : des milliers de personnes devant la Cour supérieure de justice

À l’appel des souverainistes, les manifestants se sont réunis à partir de midi devant la Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC) pour demander la liberté des hauts fonctionnaires du gouvernement. Ils ont été arrêtés par la Guardia Civil mercredi en raison de leur implication dans la préparation du référendum du 1er octobre.



Les organisateurs ont indiqué que la manifestation ne sera interrompue que lorsque tous les détenus seront libérés. "Nous dormirons ici si nécessaire." Les quatorze personnes arrêtées sont détenues dans plusieurs casernes de la Garde civile. Le TSJC a été choisi pour la mobilisation pour une raison symbolique : les perquisitions et arrestations ont été ordonnées par le tribunal de Barcelone.

De nombreuses personnalités politiques



De nombreux représentants du gouvernement, du parlement, du conseil municipal de Barcelone et des partis souverainistes ont assisté à la manifestation. Parmi eux, la présidente du Parlement de Catalogne Carme Forcadell, les conseillers Meritxell Borràs et Meritxell Serret, le premier adjoint de la maire de Barcelone Gerardo Pisarello, et les secrétaires du parlement, Anna Simó (JxSí) et Joan Josep Nuet (SíQueEsPot).



Il y a aussi les députés de JxSí Alba Vergés, Eduardo Reyes, Chakir el Homrani et Jordi Orobitg, ceux de la CUP Mireia Boya et Gabriela Serra, ainsi que l'ancien membre du parlement, Núria de Gispert. Autres participants : le chef d'En Comú Podem, Xavier Domènech ; l'ex-maire de Barcelone, Xavier Trias ; le quatrième maire adjoint de Barcelone, Jaume Asens ; le leader d'ERC au conseil municipal, Alfred Bosch.