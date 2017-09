Les organisations syndicales maintiennent les mobilisations à Hendaye

Ce ne sera pas à Bayonne mais à Hendaye que les syndicats membres de l’intersyndicale fouleront le pavé pour protester contre les ordonnances de la loi travail. Le choix des organisations s’était porté sur cette ville car le premier ministre Edouard Philippe devait s’y rendre pour inaugurer les assises des Petites villes de France. Un déplacement qui n’apparaît pas dans l’agenda du premier ministre. Il serait remplacé par un secrétaire d’Etat (voire associé).

L’intersyndicale maintient cependant son choix de manifester dans la ville frontalière avec l’État espagnol. Le cortège devrait finir au centre Ficoba, à Irun, devant les assises des Petites villes de France où nombre de personnalités politiques seront réunies.

L’objectif affiché par la CGT est d’élargir la mobilisation en réunissant plus de personnes que lors de la première manifestation du 12 septembre qui s’était tenue à Bayonne. Après un "coup d’essai réussi", selon les termes de la CGT, il s’agit de transformer l’essai et de faire de la pédagogie. Pour les membres de la CGT, réunis en conférence de presse : "Tout est remis en cause en terme de relations employeurs/employés avec cette loi. Les gens ne sont pas dupes et la colère monte."

Pour la CFDT, le déplacement d'un membre du gouvernement, même s'il ne s'agit pas du premier ministre en personne, justifie le maintient du rassemblement contre les ordonnances auquel ils avaient appelé. Seule modification de programme, une rectification d'heure : rendez-vous est donné de midi à 14 heures et non plus à 13 heures 30. Le lieu choisi, le pont saint-Jacques, reste inchangé.