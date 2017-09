Michel Poueyts : On espère un clin d’œil de l’histoire avec Paris 2024

La dernière étape des championnats du monde des moins de 22 ans se déroulera du 20 au 25 novembre à Buenos Aires, en Argentine. Après trois premiers rendez-vous en mur à gauche 30 mètres (Palencia, Espagne), mur à gauche 36 mètres (Biarritz) et cesta punta (Acapulco, Mexique), c’est en trinquet que se retrouvent les différentes sélections de main nue (tête à tête et par équipes), xare, paleta cuir et paleta gomme creuse dames et messieurs. Les Tricolores (2 médailles d’or, 2 argent et 2 bronze), actuellement au coude-à-coude avec les équipes d’Espagne, du Mexique et d’Argentine, espèrent remporter le titre grâce à l’or attendue en main nue.