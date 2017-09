Le collectif créé pour s’opposer à la vente du château d’Etcharry à la fraternité Saint-Pie X a décidé d’en rester là. Le collectif Etxarri ne fera pas appel de la décision du tribunal de grande instance de Bayonne du 13 juillet dernier.

Débouté et contraint à payer, notamment, les frais de justice de l’AFMR et ceux de l’école Saint Michel Garicoïts, le collectif se dit révolté par la décision. Néanmoins, il considère qu’il a atteint une partie de ses objectifs : "Nous souhaitions mettre en lumière ce qui était caché, et de ce point de vue, même si la justice ne semble pas apprécier le procédé, nous avons gagné car au Pays Basque aujourd'hui chacun sait dans quelles conditions le site d’Etcharry a été bradé et vendu à une association qui ne partage nullement ce qui a été l'objectif du lieu."

Dans sa décision, le tribunal a confirmé les irrégularités constatées par les plaignants, la coopérative souletine Axuria et le Collectif Etxarri. Mais celles-ci ne sont pas suffisantes pour faire annuler la vente. Le collectif considère que ce dossier est une affaire avant tout politique. Il explique : "La dégradation de l'AFMR tant mise en avant par son président B. Aguerre pour essayer de justifier qu'il a bradé le site repose sur une longue histoire faite de silences, d'opacité et de complicités en chaîne. Personne ne voulait mettre les problèmes de l'association sur la place publique."