Meurtre et viol d’une femme enceinte : un suspect majeur a été arrêté

Un homme de 38 ans a été interpellé ce dimanche, vers 13 heures, à Boucau. Il est le principal suspect dans la mort et le viol d’une femme enceinte à Ustaritz, a informé le procureur de la République de Bayonne. Condamné à plusieurs reprises pour vols et dégradations, l’homme est suivi au niveau psychiatrique au Centre hospitalier de la côte basque.

Malgré son état de santé, la justice a rendu à plusieurs reprises cet homme originaire de Haute-Savoie responsable. La dernière en date, le 18 août dernier, il avait été condamné par le tribunal de Bayonne à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et une période de mise à l’épreuve avec obligation de soins. "Le suspect n’avait pas été condamné jusque-là pour des faits de nature sexuelle", a précisé le procureur de la République Samuel Vuelta Simon.

Son arrestation intervient après une traque de deux jours qui s’est terminée par une course-poursuite. Le véhicule utilitaire volé qu’il conduisait s’est encastré contre un garage, puis l’homme a continué sa course à pied. Dans les premiers instants de l’arrestation, les éléments qu’il a apporté auraient confirmé les soupçons des enquêteurs. Il a donc été placé en garde à vue. Une information judiciaire pourrait être ouverte dans les jours à venir selon les résultats de l'enquête.

Pas de lien avec la victime

Les traces biologiques trouvées dans la maison d’Ustaritz et son passé judiciaire ont permis aux enquêteurs de faire le lien avec le crime. Samuel Vuelta Simon a souligné l’importance du travail mené par les techniciens d’investigation criminelle, les médecins légistes, de Bayonne et de Bordeaux, puis le laboratoire d’hémathologie de Bordeaux. L’enquête a été menée par la Section de recherches de la Gendarmerie de Pau et la Brigade de recherches de Bayonne.

"A priori, l’homme interpelé n’avait pas de lien avec la victime", précisent les enquêteurs. Les investigations à venir devront permettre de comprendre ce qu'il faisait dans cette maison du chemin Sainte-Barbe mercredi 13 septembre et si la disparition d’objets qui s’y trouvaient a un lien avec les faits.

Le corps de la victime avait été découvert inerte, ligoté, et bâillonné dans l'appartement que loue sa mère. Elle avait 23 ans et était enceinte de huit mois. L'autopsie a permis de constater divers lésions et de déterminer l'origine du décès par asphyxie. Elle a également révélé la présence de lésions traumatiques à la tête et une fracture du nez. D’après les derniers éléments de l’enquête, les faits seraient survenus entre 18 heures et 21 heures.