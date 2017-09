Un documentaire sur l’Equateur dans les salles basques

Yannick Chaumiez, le réalisateur, a ramené dans ses valises ce documentaire sur la vie de deux paysans équatoriens indigènes, cultivant sur les hauts plateaux andins. Il sera présent à toutes les séances de projection pour un débat avec le public. Le film, tourné en 2016, s’inscrit dans le contexte du passage de pouvoir entre Rafael Corréa et Lenin Moreno. Centré sur deux vies paysannes, les thèmes abordés sont bien plus larges, car à travers leur existence quotidienne, il est question de réchauffement climatique et de bouleversements politiques.



Les projections :



- 14 septembre à 20h30 au cinéma de Saint-Palais.

- 21 septembre à 20h30 au cinéma de Cambo-les-Bains.

- 28 septembre à 20h30 au cinéma de Saint-Jean-Pied-de-Port.



Gualapuro - Bande Annonce from In Media Res Prod on Vimeo.