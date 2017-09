Permis Kanbo : le Conseil de développement ne rencontrera pas Bruno Le Maire

Son agenda trop serré, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, ne pourra pas recevoir Caroline Phillips, présidente du Conseil de développement du Pays Basque, pour évoquer le "permis Kanbo" C’est par un courrier reçu hier, jeudi, que le Conseil l’a appris.

A défaut de rencontre, le ministre de l’Economie précise que la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), à qui il a confié pour l’heure le dossier, prendra contact avec le CDPB pour un entretien.

Le 11 août dernier, Caroline Phillips avait envoyé un courrier à son intention, et à celle du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Une lettre où elle demandait, urgemment une rencontre pour évoquer le permis Kanbo. Une rencontre avec tous les acteurs économiques et sociaux du Pays Basque. Dans cette missive, elle y pointait du doigt que "le projet Sudmine met en péril l’économie locale, agricole et artisanale, il met en péril l’image du Pays Basque qui est un puissant levier économique et touristique".

Le CDPB a apporté son soutien à la manifestation de demain samedi à Bayonne.