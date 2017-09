“Un meurtre violent” a certainement eu lieu à Ustaritz selon le procureur

Ce 14 septembre au soir, le procureur de la République Samuel Vuelta Simon est revenu sur la macabre découverte faite la veille à ustaritz. La jeune femme enceinte retrouvée ligotée, bâillonnée et sans vie sur le lit de la chambre à coucher, était âgée de 23 ans. Elle était originaire de Béziesr et résidait chez sa mère, absente au moment des faits, dans un appartement d'une maison quartier Arauntz.



Le procureur décrit la scène comme un “ meurtre violent”. La victime avait le visage tuméfié, et est certainement morte sous des coups répétés. Elle pourrait également avoir été asphyxiée par le bâillon. La piste de l'homicide volontaire est donc privilégiée mais l'auteur n'a pas encore été identifié. L'homicide se serait déroulé entre 16h et 21h.



Le voisinage a été interrogé. Pour l'instant, rien ne permet de dire si le meurtre a été commis par quelqu'un d'extérieur ou pas. Le corps de la jeune femme est à l'autopsie. Celui-ci permettra peut être de déterminer s'il y a eu d'autres violences en plus des coups au visage.



Le compagnon de la victime qui avait donné l'alerte a été entendu par la section de recherches de Pau. Il est environ du même âge que la jeune femme, et se présente comme le père du bébé. Tous les deux étaient étudiants à Bordeaux. Elle pour devenir infirmière, lui en sophrologie. Le bébé de huit mois n'a pas pu être sauvé.