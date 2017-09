Sept et six ans de prison pour des prisonniers basques

Raul Aduna et Juen Mendizabal ont écopé de sept ans de prison. Ekhiñe Eizagirre, Andoni Goikoetxea, Igor Uriarte et Kepa Arkauz ont eux écopé de six ans. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement ce jeudi après-midi. Le procureur avait requis huit ans pour les deux premiers et sept ans pour les quatre derniers.



Lors du procès, hier mercredi, l’avocate Miren Illarreta a dénoncé le fait que tous ont passé plus de quatre ans de détention provisoire après leur arrestation en mai 2013. Elle a également fait référence au désarmement d’ETA. Ekhiñe Eizagirre a pu lire, au nom de tous les prisonniers, un texte écrit en basque et français demandant à l’État français de «faciliter la résolution » du conflit.



Lors de l’audience, quatre des six détenus étaient présents. Puisque Andoni Goikoetxea et Raul Aduna avaient fait le choix de ne pas se présenter devant le tribunal.