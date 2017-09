Un centre d’accueil pour les migrants à Bayonne

Un centre d’accueil et d’orientation, ou CAO, va ouvrir ses portes à Bayonne du 15 septembre au 31 décembre, indique la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Plus précisément, ce sont 25 places vacantes de l’AFPA qui sont mobilisées pour des migrants. Une convention nationale avait été signée entre l’AFPA et le ministère de l’Intérieur, le 17 mai dernier.



L’association Atherbea sera à la gestion du centre. Deux travailleurs sociaux et quatre veilleurs de nuit ont été recrutés pour la période d’ouverture. Des jeunes en service civique ainsi que des bénévoles de la Croix Rouge, d’Emmaüs et du Secours Catholique seront également mobilisés. La totalité des coûts de fonctionnement du centre est prise en charge par l’État.



Le 28 septembre, une réunion d’information est organisée à 18 h 30 dans les locaux de l’AFPA.