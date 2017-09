À Bayonne, l'école des Arènes ouvre une section bilingue

Ce mardi matin, une visite presse dans les écoles bayonnaises a eu lieu. À cette occasion, le maire de la ville Jean-René Etchegaray en a profité pour reparler de la politique linguistique que compte mener Bayonne en faveur de l'euskara. Un plan municipal avait été adopté en juillet dernier et concretisait plusieurs axes de travail dans ce sens.



Cette politique linguistique s'est déjà traduite par l'ouverture d'une nouvelle section bilingue (basque et français) à l'école maternelle des Arènes. Pour cela, la ville a oeuvré au côté de l'Office public de la langue basque et de l'Education nationale. Et des travaux d'aménagement ainsi que d'équipement ont été menés dans l'établissement afin d'accueillir cette nouvelle section.



Par ailleurs, le maire rappelle que “la ville de Bayonne inscrira les agents municipaux volontaires dans un dispositif de formation à la langue basque”. Ces agents pourront ainsi accompagner au mieux les professeurs en section bilingue. Ils seront également aptes à développer des activités périscolaires en euskara.