Une brigade d'Askapena en Bretagne

Au total, ils sont six. Six membres d'une brigade de l'organisation internationaliste basque Askapena se sont rendus en Bretagne. Askapena a 30 ans cette année et c'est la première fois qu'elle se rend dans le pays celte. La plupart de ses représentants sont sur place depuis le 25 août dernier.



Leur première étape est la ZAD* de Notre-Dame-des-Landes. L'objectif y est double : voir de plus près le combat des zadistes et leur faire connaitre la réalité politique du Pays Basque. À travers ce voyage en Bretagne, les membres d'Askapena veulent tisser des liens avec les zadistes à plus long terme.



Il faut rappeler qu'au sein même de la ZAD de Notre-Dame des Landes, une ambaZADa, qui sera le lieu de rencontre des peuples minorisésn, est en construction. Ces derniers temps, beaucoup de collectifs du Pays Basque s'y sont rendus pour donner un coup de main précieux dans l'avancement du projet.



Historiquement liés



Les membres d'Askapena expliquent le choix de la Bretagne. “C'était pour palier un vide.” Le Pays Basque et la Bretagne sont historiquement liés. “Les premiers réfugiés basques s'en allaient en Bretagne. Les ikastola sont en relation étroite avec les écoles Diwan depuis longtemps”.



Après Notre-Dame-des-Landes, les membres d'Askapena se réuniront avec d'autres collectifs de Bretagne. Parmi eux, le mouvement féministe Gast! ou le collectif de lutte contre la répression Douarnenez. Par ailleurs, une réunion avec l'Office public de la langue Bretonne (OPLB) est aussi au programme.

*Zone à défendre.