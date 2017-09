Deux stratégies syndicales pour une opposition

Contrairement aux défilés contre la loi El Khomri, cette année, il n’y aura pas de drapeau de Force Ouvrière (FO) pour flotter aux côtés de ceux de la CGT. L’union locale de FO Pays Basque avait laissé jusqu’au 4 septembre à ses adhérents pour se prononcer.

C’est finalement à "une large majorité" qu’ils ont décidé de ne pas appeler à soutenir la manifestation du 12 septembre contre les ordonnances qui modifient le Code du travail. À la fois pour saluer l’effort de concertation réalisé mais aussi pour se concentrer sur les prochaines réformes, dont celle de l’assurance chômage. Le sujet sera posé sur la table par le gouvernement d’ici début 2018 selon le calendrier officiellement annoncé. Pour autant, si "aucune ligne rouge n’a été franchie" par les ordonnances d’Emmanuel Macron selon Hervé Larrouquere, secrétaire départemental de FO, le syndicat a accueilli ces dernières avec des grimaces.

À la CGT, à l’inverse, la combativité est de mise. Le syndicat appelle à la grève, y compris des fonctionnaires, par le biais de la Coordination Syndicale Départementale des Services Publics (CSD). Les fonctionnaires ne sont pas concernés par le code du travail. Pour autant, selon Denis Dartigoueyte, animateur départemental de la coordination syndicale, "lorsque l’on s’attaque à un type de salarié, c’est à tous que l’on déclare la guerre. Il ne faut pas se leurrer, ce gouvernement a décidé d’attaquer les plus fragiles. Les fonctionnaires ne seront pas épargnés."

Un malaise grandissant



Leurs sujets d’inquiétude ne manquent pas : le gel du point d’indice, les suppressions de postes annoncées et un malaise grandissant dans les services publics dû à de nouvelles méthodes managériales. Denis Dartigoueyte ajoute : "Au-delà de la solidarité entre salariés, c’est aussi pour porter nos propres mécontentements que nous demandons aux salariés des collectivités territoriales de cesser le travail et de rejoindre les cortèges de Pau et Bayonne le 12 septembre prochain."

Deux stratégies syndicales sont donc à l’oeuvre. FO préfère se ménager en vue de conflits susceptibles d’éclater plus tard dans le quinquennat à peine entamé du président Macron. La CGT, quant à elle, dénonce les coups portés aux plus fragiles et fait le pari d’une mobilisation forte contre les ordonnances afin de mettre à l'ordre du jour le malaise ressenti par ses militants dans les entreprises et les services publics. Malaise qui risque de s'accentuer avec les réformes décidées par le gouvernement.