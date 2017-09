Nouvelle action des naindignés

Les naindignés ont refait surface ce lundi, jour de rentrée. Cette fois, sous forme d’accroche-portes, dans les transports en commun de Bayonne. Leur présence avait pour objet d’appeler les usagers des lignes Chronoplus à "agir près de chez eux pour construire un monde plus juste, plus convivial et plus soutenable grâce à des actions concrètes". Ces dernières sont recensées le site du Grand Défi des Alternatives, une campagne de 200 jours initiée par le mouvement Alternatiba, en mai 2017, face au dérèglement climatique.



“De nombreuses alternatives existent dans tous les domaines permettant d’agir pour le climat, sans attendre que la solution vienne d’en haut : fournisseur d’électricité coopératif 100% renouvelable (Enercoop), épargne écologique et solidaire (I-Ener, Lurzaindia, la Nef), monnaie locale Eusko, solutions pour manger bio et local (AMAP, Otsokop, Biocoop). Elles sont aujourd’hui encore trop marginales, alors que ce sont les acteurs du monde de demain. Nous voulions nous emparer de ce jour de rentrée, pour que, ce que beaucoup considèrent comme un nouveau départ, aille dans le sens de la transition écologique et sociale, en s’emparant de ces solutions” détaille Anne Denoroy, porte-parole de Bizi ! .