Le projet d'aménagement à la gare de Bayonne présenté au public

Lors d'une réunion publique, le 31 août dernier, le projet aménagement du parvis du pôle d'échanges multimodale de la gare de Bayonne à été présenté aux usagers. Parmi les grandes lignes de ce projet, un nouvel espace dédié aux piétons et aux cyclistes devrait permettre aux usagers de se rendre à la gare à pied ou à vélo sans difficulté.



Les autorités comme la communauté d'agglomération Pays Basque et la région Nouvelle Aquitaine souhaitent faire de cette gare un “lieu emblématique de la ville”. De plus, l'aménagement d'un espace piéton a pour objectif de permettre aux habitants de parcourir la ville à pied plus facilement. Pour les voyageurs, un bâtiment devrait être construit afin qu'ils attendent les trains à l'abri.



Le projet de parvis devrait également permettre un meilleur stationnement des cars interurbains et des taxis. Le parking sera rénové et “esthétiquement intégré” dans le paysage urbain de Bayonne. Par ailleurs, sur l'ensemble de la ville, un tram'bus devrait voir le jour.

Calendrier des travaux



2018: tram bus quartier gare, espace d'intermodalité: parvis, parking

2019: espace d'intermodalité, maison du vélo

2020: bâtiment voyageurs

2021: accessibilité des quais