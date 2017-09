Le nouveau lycée Etxepare a ouvert ses portes

Plein d'illusions. Voilà comment se définit Iban Thicoipe. Le nouveau directeur du lycée Etxepare est heureux et fier de l'ouverture du nouvel établissement en ce jour de rentrée 2017. Une année est passée depuis que la première pierre a été posée. Maintenant, il ne reste plus qu'au personnel et aux élèves d'Etxepare de profiter de leurs nouveaux locaux à Bayonne.



Iban Thicoipe avance que ce qu'il ressent est également partagé par les élèves. Selon lui, les jeunes sont eux aussi impatients de déambuler dans les nouveaux couloirs.



Au total, le nouvel établissement accueille 300 élèves. Parmi eux, 27/28 sont en filière professionnelle. Car cette année, Seaska a réussi à diversifier ses offres de formation. “Ouvrir un nouveau lycée est une étape importante pour Seaska. Au niveau de la construction, le projet a coûté dix millions d'euros mais ouvrir une filière professionnelle est aussi quelque chose d'important pour nous” affirme le directeur.



Iban Thicoipe dit que le lycée a dû franchir beaucoup d'obstacles depuis le début du projet. Ces obstacles venaient surtout de l'administration. L'Education nationale ne voulait pas ouvrir deux filières professionnelles à cause des petits effectifs. “Officiellement, ils n'en proposent qu'une seule. Mais l'association Seaska a pris sur elle pour ouvrir la deuxième."



De même, il y a eu débat pour définir quelle filière professionnelle ouvrir. Pour cela, Seaska a réalisé une enquête afin de mettre en exergue les besoins. La question était de savoir quels domaines professionnels avaient besoin de personnes formées en langue basque.



“Merci !”



Les élèves peuvent désormais profiter de la vue depuis le centre de documentation ainsi que de la douceur de la salle de repos. Au premier étage, les couloirs orange permettent de se rendre aux laboratoires utilisés pour les matières scientifiques. Le second étage a lui quelque chose de spécial. Les salles portent les noms de montagnes basques.



Les élèves qui aiment le sport ne seront pas en reste non plus. En effet, la nouvelle salle de sport a été conçue pour permettre aux élèves de pratiquer plusieurs activités physiques. En plus du sport, cette salle pourrait programmer des spectacles.



“Merci !” C'est ce que dit Iban Thicoipe à toutes les personnes ayant participées à la réalisation du projet. “Les gens ont compris que nous sommes le seul établissement au Pays Basque Nord proposant d'éduquer les élèves en euskara.” La campagne “hazten gugu hezten gaitu” prendra fin en hiver. En attendant, l'inauguration officielle du lycée aura lieu le 16 septembre.